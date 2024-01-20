Dev mağaza zinciri 2 bin 350 kişiyi işten atacak. Şirketin 560 mağazası bulunuyor

ABD’nin en büyük perakende zincirlerinden Macy’s, daha modern bir şirket olma amacıyla personel sayısını yüzde 3,5 azaltacağını duyurdu. Bu, yaklaşık 2 bin 350 kurumsal çalışanın işten atılması ve beş mağazanın kapanması anlamına geliyor.

ABD’nin en büyük perakende zincirlerinden Macy’s, 18 Ocak Perşembe günü yaptığı açıklamada, kurumsal çalışanlarının yüzde 13’ünü işten çıkarmak için hazırlandığını bildirdi. Kurumsal çalışanlarının yüzde 13’ünü işten çıkarması, Macy’s’in toplam personel sayısının yüzde 3,5 oranında düşmesi demek. Bu da yaklaşık 2 bin 350 kişinin işsiz kalması anlamına geliyor.

Macy’s’in aldığı işten çıkarma kararları, bağlı ortaklıkları Bloomingdale’s ve Bluemercury’de çalışanları da etkileyecek. Söz konusu ‘daralma’ bazı görevlerin ortadan kaldırılmasıyla ve bazı takımların ‘birleştirilmesiyle’ gerçekleştirilecek. Şirket, ayrıca 560’dan fazla mağazasından beş tanesini kapatmayı planladığını da açıkladı.

Macy’s’in çalışanlarına yaptığı açıklamada, işten çıkarma ve kapatma kararlarının ‘tüketici araştırmaları’ sonucunda alındığı, bu hamlenin şirketin ‘maliyet yapısını iyileştirerek ve daha hızlı karar vererek’ daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacağı belirtildi.

SATIŞLARI YÜZDE 80 DÜŞTÜ

Diğer yandan, 2017 yılından beri şirketin CEO’luk görevini yürüten Jeff Gennette’in emekliye ayrılmasının ardından boşalan koltuğa gelecek ay Tony Spring geçecek. Daha önce şirketin bağlı ortaklıklarından Bloomingdale’s’in yöneticisi olan Spring’in bu pozisyona getirileceği mart ayında duyurulmuştu.

Şirket ‘geniş kapsamlı stratejisini’ yakında paylaşacağını söyledi. 1858’de Ohio’nun Cincinnati şehrinde kurulan Macy’s, New York’taki Şükran Günü Geçidi ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü havai fişek şovlarının sponsoru olarak da tanınıyor.

Şirket yöneticileri yaşadıkları durumu "mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı"na ve yabancı turistlerin “az harcama” yapmalarına bağladı. Kazak, bot, eşarp, mont gibi ürünlerin satışlarının düşük olmasından dolayı genel satışların yüzde 80 azaldığını belirtti.