Dev marka 2 fabrikasını birden kapatıyor. Otomotiv sektörü şokta

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Dev marka 2 fabrikasını birden kapatıyor. Otomotiv sektörü şokta

Dünya devleri arasında yer alan bir otomobil markası fabrikalarını kapatarak üretimi durdurma kararı aldı. Haber otomotiv dünyasına bomba gibi düştü.

Otomotiv dünyasının önemli oyuncuları arasında yer alan Honda Çin'deki yakıtlı araç üretim kapasitesini önemli ölçüde azaltma kararı verdi. Honda üretimi azaltmak adına Guangdong ve Hubei eyaletlerindeki fabrikalarından 2'sini kapatma veya üretimi durdurma planları duyurdu. Honda'nın bu adamı Çin pazarında yaşadıkları zorluklar karşısında alınan önemli bir adım olarak dikkat çekti.

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BİRİ EKİM AYINDA BİRİ KASIM AYINDA KAPANACAK

Honda'nın planlarına göre, Guangdong'daki fabrika Ekim 2024 itibari ile kapatılacak, Hubei'deki fabrikada ise üretim Kasım ayı sonlandırılacak. Bu kararlar, Honda'nın Çin'd yapılan toplam üretimlerinin kapasitesini yaklaşık üçte bir oranında azaltarak yıllık üretimini 1.49 milyon araçtan 1 milyon araca düşürecek.

Japon üreticileri, Honda'nın bu üretim kesintisini Çin'deki en büyük üretim azaltma hamlesi olduğunu vurguluyor. Honda'nın bu kararı Çin'deki Japon otomobil markalarının genel olarak zayıf performans sergilediği bir dönemde aldığı belirtiliyor.

NİSSAN'DA HAZİRAN'DA BENZER BİR KARAR ALDI

Nissan'ın da benzer bir karar vererek Haziran'da Jiangsu eyaletindeki fabrikasını kapatma kararı almıştı. Nissan, ve Honda'nın Çin üretimlerini aynı anda kısmaları ise dikkat çekti.

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