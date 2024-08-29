Dev markadan çikolata ve süte dev zam. Zamlar ülkesinde bugün

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev markadan çikolata ve süte dev zam. Zamlar ülkesinde bugün

Nestle ürünlerine zam geleceği açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 1 Eylül tarihinden itibaren Nestle süt ve çikolatalara yüzde 10 ile 20 arasında zam yapılacağını duyurdu.

Yerel seçimlerin ardından başlayan zam furyası, hız kesmeden devam ediyor. Yıl başında belirlenen yeni asgari ücret, sürekli artan fiyatlar karşısında eriyerek açlık sınırının altına düştü.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar ve 12 bin 500 TL maaş alan emekliler, hükümetten asgari ücrete bir ara zam yapılmasını beklerken, bu talepleri karşılıksız kaldı. Temmuz ayında yapılması beklenen ara zam gerçekleşmedi ve AKP, yıl sonuna kadar asgari ücrete ara zam yapılmayacağını kesin bir dille açıkladı.

NESTLE ÜRÜNLERİNE ZAM GELİYOR

Bu ekonomik tablo içinde, bir zam haberi de Nestle ürünlerinden geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Eylül itibarıyla Nestle çikolata ve süt grubuna zam geleceğini duyurdu. Dündar, açıklamasında, "01.09.2024 tarihi itibari ile Nestle çikolata ve süt grubuna %10 ile %20 arasında zam geçişi olacak" ifadelerine yer verdi.

Bu son zam kararı, tüketicilerin zaten zorlanan bütçelerini daha da sarsacak gibi görünüyor.

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