Dev otomobil firmasından zam hamlesi

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, resmi web sitesini güncelledi.

Model Y'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm versiyonlarının fiyatında 1.000 dolarlık bir artış yapıldığını açıkladı.

Fiyat değişikliği Model Y standart versiyonunun giriş seviyesi fiyatını 44 bin 990 dolara yükseltti.

Daha uzun menzilli ve yüksek performanslı versiyonların fiyatları artık sırasıyla 49 bin 990 dolar ve 53 bin 490 dolar olarak belirlendi.

Tesla, geçen ay ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını 1 Nisan'dan itibaren 1.000 dolar artıracağını duyurmuştu.