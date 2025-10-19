İtalya Serie A'da 7. haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Roma, Inter'i konuk etti.

Zeki Çelik ile Hakan Çalhanoğlu'nu karşı karşıya getiren dev mücadelede 6. dakikada Ange Bonny'nin attığı gol sonucu belirledi. Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Hakan Çalhanoğlu ise 62'de kenara geldi.

Inter sahadan 3 puanla ayrılırken Serie A'da zirve yarışı da kızıştı.

Sırasıyla 15'er puanda toplayan Inter, Napoli ve Roma lig tablosunda ilk 3'te yer alırken maç eksikleri bulunan Milan 13, Juventus ise 12 puanla zirveyi yakından takip ediyor.