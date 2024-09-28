Dev salça firmasının üretimi durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Manisa'da insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yapan fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Manisa'da, "Ünlü" markası adı altında salça üreten fabrikanın, hijyenik olmayan şartlarda üretim yaptığı tespit edilmesinin ardından faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "27 Eylül 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında, uygun olmayan şartlarda salça üretimi yapan bir gıda işletmesine ilişkin paylaşılan video üzerine Bakanlığımız kontrol görevlilerince İlgili gıda işletmesinde yapılan kontrollerde işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığı tespit edilmiş ve faaliyetleri askıya alınmıştır. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir" ifadeleri yer aldı.