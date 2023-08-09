Dev sanayi şirketi zarar açıkladı

Sanayi şirketi Erdemir, 2. çeyrekte 4 milyar TL zarar açıkladılar. İsdemir tesislerinde ise büyük gerileme yaşandı.

Dev sanayi şirketi zarar açıkladı

Paramedya’da yer alan bilgilere Erdemir, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3,999 milyar TL zarar açıkladı.

Erdemir geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,64 milyar net dönem kârı elde ederken 2022 yılında net kâr 18,0 milyar TL olmuştu.

Şirket, bir önceki çeyrekte ise çok sınırlı bir net kâr açıklamış ve kârı 90 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti.

FAVÖK bu çeyrekte 3,6 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 3,8 milyar TL olarak gerçekleşirken ikinci çeyrekte toplam ciro da 30,14 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 37,3 milyar TL oldu.

Erdemir ve İsdemir, 2023 yılı ilk altı ayında Türkiye ham çelik üretiminin yüzde 20’sini gerçekleştirdi.

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DEPREM BÖLGELERİNDE DÜŞÜŞ

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle, İsdemir tesislerindeki durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmesinin etkisiyle 2023 yılının ilk altı aylık döneminde toplam ham çelik üretim miktarı 3,2 milyon ton oldu.

İskenderun tesislerinde ham çelik üretimi 1.599 bin tonla yüzde 39 düşüş gösterirken, Ereğli tesislerinde ise ham çelik üretimi 1.552 bin tonla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

İsdemir tesislerinde geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında sıvı çelikte kapasite kullanım oranı yüzde 87 iken bu çeyrekte bu oran yüzde 67’ye düştü.

Aynı dönemde ham çelikte kapasite kullanım oranı da yüzde 86’dan yüzde 66’ya geriledi.

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