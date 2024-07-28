Dev sigorta şirketi battı! 300 bin müşterisi vardı

300.000'in üzerinde müşterisi bulunan Alman ana şirket FWU Group’un daha önce iflas başvurusunda bulunduğu, uzun süredir finansal sorunlarla boğuştuğu belirtildi.

Lüksemburg merkezli hayat sigortası şirketi FWU Life Insurance Lux, iflas ettiğini açıkladı. 300.000 kişilik müşteri fortföyü ile dikkat çeken şirketin batması endişe ile karşılandı.

Ana şirketi olan Alman finansal holding şirketi FWU AG, 19 Temmuz'da iflas başvurusu yapmıştı. Şirket, Temmuz ayı ile birlikte yeni müşteri kabulünü bıraktı. Ancak mevcut poliçeler bitiş tarihine kadar geçerliliğinin koruyacağı açıklandı.

FWU Life Lux CEO'su Manfred Dirrheimer yaptığı açıklamada "Mevcut durum büyük bir zorluk teşkil ediyor" dedi ve ekonomik koşulların ve büyük yatırımların FWU AG üzerindeki etkilerinin iflası kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.