Dev şirket 11 bin kişiyi işten atacak. Mesai bitiyor prim kalkıyor

Almanya’nın en büyük çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), ekonomik kriz, yüksek enerji fiyatları ve Asya’dan gelen ucuz ithalat baskısı altında köklü bir yeniden yapılandırma sürecine giriyor.

Üç gün süren yoğun müzakereler sonrası yönetim ve IG Metall sendikası, 2030’a kadar geçerli olacak bir toplu sözleşme üzerinde uzlaştı. Anlaşma, çalışanların gelirlerinde yaklaşık yüzde 8’lik bir düşüş öngörüyor.

Haftalık çalışma süresi 33-34 saatten 32.5 saate indirilecek, bu da maaşlarda azalmaya yol açacak.

Yıldönümü ikramiyesi gibi ödemeler de darbe alıyor; 25 yıllık çalışanlara verilen bir aylık maaş ikramiyesi 1.000 Euro’ya düşürülecek, nöbet primleri ise yarı yarıya azalacak. Şirket, personel maliyetlerini yıllık üç haneli milyon Euro azaltmayı hedefliyor.

Yeniden yapılandırma kapsamında 2029’a kadar üretimde 1.600, 2028’e kadar ise grup genelinde 3.700 kişi işten çıkarılacak. Toplamda 11.000’den fazla istihdam azaltılarak çalışan sayısı 16.000’in altına düşecek. Şirket, operasyonel nedenlerle zorunlu işten çıkarmalardan kaçınmayı ve sosyal planlarla süreci yönetmeyi planlıyor.

TKSE, yıllık çelik sevkiyatını 11.5 milyon tondan 8.7-9 milyon tona düşürecek. Bochum’daki bir tesis 2028’de kapanacak, ancak Kreuztal-Eichen tesisi için kapatma planları iptal edildi. Tesisin verimliliği için kısa vadeli optimizasyon planları devreye alınacak.

Şirket, tesis modernizasyonu için yatırım sözü verdi. IG Metall NRW Bölge Direktörü Knut Giesler, anlaşmayı “acı verici ama zorunlu işten çıkarmaları önleyen bir uzlaşı” olarak nitelendirdi.