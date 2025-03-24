Dev şirket iflas başvurusunda bulundu. Veri sızıntısı pahalıya patladı!

ABD'li 23andme şirketi iflas başvurusunda bulundu. Daha 5 yıl önce 3,5 milyar dolarlık bir şirket olan şirketin düşüşü şimdilik en düşük noktasına ulaştı ve 50 milyon dolara kadar geriledi.

Şirket, geçen yılın sonunda radikal kemer sıkma önlemleriyle mali sıkıntılarını aşmaya çalıştı.

2021'DE ŞİRKET DEĞERİ 3,5 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTI, BUGÜN 50 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Bireylere yönelik DNA testleri sunan 23andme şirketi, 2006 yılında kurulmuş ve 2008 yılında Time dergisi tarafından 'Yılın İcadı' olarak adlandırılmıştı.

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2021 yılında büyük bir halka arz gerçekleştiren şirketin piyasa değeri 3,5 milyar doları görmüştü.

Fakat şirketin değeri bir dizi veri açığı probleminin ardından bugün 50 milyon dolara kadar geriledi.

ŞİRKETİ İFLASA GÖTÜREN VERİ SIZINTISI

Şirketin hisse senedi fiyatındaki büyük düşüşün nedeni şirketteki veri sızıntısıydı. Geçtiğimiz yılın eylül ayında 23andme, bu sızıntı nedeniyle yaklaşık yedi milyon müşterisine 30 milyon dolar ödedi.

ABD'de iflas başvurusunda bulunan şirketin iflas sürecinin satın alma ile sona ermesi bekleniyor.

KURUCU VE ESKİ CEO'SU YENİDEN PATRON OLABİLİR

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Anne Wojcicki geçtiğimiz yıllarda istifa etmiş fakat defalarca kez şirketi satın almaya teşebbüs etmiş ama tüm teklifler şirketin yönetim kurulu tarafından reddedilmişti.

Son satın alma girişiminde, mevcut piyasa değerinin yaklaşık beşte biri oranında bir teklifte bulunan Anne Wojcicki'nin iflas sürecinde şirketi satın almasına kesin gözüyle bakılıyor.