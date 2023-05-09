Dev şirket iflas etti. 40 yıldır zirvedeydi

Almanya'nın önemli tekstil şirketlerinden Zapata iflas başvurusu yaptı. Son dönemde online olarak faaliyetlerini artıran 40 yıllık şirketin 4 tane mağazası bulunuyordu.

Dev şirket iflas etti. 40 yıldır zirvedeydi

Yeniakit'in haberine göre, Almanya'nın moda perakendecisi Zapata iflas ettiğini açıkladı ve tüm şubelerini kapatacağını duyurdu.

Sektör dergisi Textil Wirtschaft'ün bildirdiğine göre, Würzburg'da merkezli şirket 40 yıllık tarihinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.

Şirket, 2016 yılında on iki şubeden bazıları kapatılmak zorunda kalmıştı, şimdiyse ışıklar tamamen söndü. Zapata'nın 2017 yılında açılan online mağazasına bile artık ulaşılamıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya'dan yüzlerce çalışanı olan şirketin Würzburg (Outlet), Neu-Ulm, Passau ve Augsburg'da mağazaları bulunuyordu.

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