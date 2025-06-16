Dev şirket iflasın eşiğine geldi! Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyordu

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok şirketi zor durumda bırakıyor. Birçok şirket, işçi maliyetleri ve giderlerini karşılayamadıkları için konkordato ilan ediyor.

KEYTEX TEKSTİL KONKORDATO İLAN ETTİ!

O şirketlere Keytex Tekstil’de katıldı. Keytex Tekstil, konkordato ilan etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali darboğaza giren şirketin başvurusundan sonra Keytex Tekstil hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Şirketin finansal tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Heyetin hazırlayacağı rapor sonucunda şirket hakkında ikinci karar Temmuz ayının son haftasında verilecek