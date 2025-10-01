Dev şirket İş Gıda iflas etti! KFC ve Pizza Hut'ı işletmişti!

Ünlü markalar iflaslarını açıklamaya devam ediyor. KFC ve Pizza Hut markalarının uzun süre işletmesini üstlenen İş Gıda AŞ'nin, konkordato talebi reddedildi. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi İş Gıda AŞ ile grup şirketlerinden İshway Gıda Dağıtım AŞ’nin resmen iflasına karar verdi.

CNBC'deki habere göre, şirketin 4,4 milyar TL’lik borcu kayıtlara geçti.

EN BÜYÜK ALICAKLISI KFC VE PİZZA HUT

Şirketin en büyük alacaklısı, KFC ve Pizza Hut markalarının global sahibi Yum! Brands. İş Gıda’nın bu firmaları borcu yaklaşık 1 milyar TL. Yabancı sermayeli özel bankaya olan borcu ise 541 milyon TL.

NE OLMUŞTU?

İş Holding'e bağlı şirketler, bu yılın şubat ayında konkordato başvurusu yapmıştı. 3 aylık geçici mühletin sona ermesiyle 23 Eylül tarihli konkordato komiseri raporunda, İş Gıda AŞ’nin “borca batık” olduğu ortaya çıktı.