Dev şirketin hissesi dibe düştü. Borsada şok olay

Kaynak: ParaMedya
Dev şirketin hissesi dibe düştü. Borsada şok olay
Petrokimya tesisi Petkim'in hissesi taban olurken borsada şok etkisi oluştu.

Merkez Bankası faizleri 500 puan arttırdı. Bunun etkisi borsada yavaş yavaş görülmeye başlandı.

Bankacılık sektörünce yaşanan sert hareketliliğin ardından düşüş yaşanıyor. Dev petrokimya tesisi Petkim'in hissesi birden düştü.

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Petkim’de pozisyonu bulunan bir yatırımcının bu sabah hissede yaptığı satışlara bazı şahsi fonlarda katılınca hisseleri çok düştü.

Diğer gün hisse 23.66 TL’den kapattı. Bu sabah ise hisse 22.22 TL’den açıldı. Hisse 21.30 TL ile taban oldu.

Petkim hisse senedi son bir yılda yüzde 46 getiri sağlayabildi. Dolayısıyla senet bu ay yüzde 11 değer yitirdi.

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