Dev şirketlerde işten çıkartma furyası. Zamlarla birlikte işten atılıyorlar

Kaynak: AA
Dev şirketlerde işten çıkartma furyası. Zamlarla birlikte işten atılıyorlar
Yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları ve küresel çapta belirsizlikler şirketlerin maliyetlerini artırmaya devam ediyor.

Artan maliyetler karşısında şirketler küçülmeye giderek ya da işçi çıkararak zararlarını en aza indirmeye çalışıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR YÜZDE 98 ARTTI

Chicago merkezli küresel bir işe yerleştirme ve kariyer geçişi firmasının yayımladığı verilere göre ABD’de işçi çıkarma oranları yüzde 98 oranında arttığı paylaşıldı.

2024 YILINA İŞÇİ ÇIKARMAYLA BAŞLAYAN ŞİRKETLER

Geçtiğimiz yıl hızlanan işten çıkarmaların yeni yılda katlanarak sürdüğü görüldü.

Hergün bir şirket işten çıkarma kararları alarak yeni düzenlemeler yapıyor.

Google, Amazon, Twitch, Wayfair, Macy's, Citigroup ve eBay 2024 yılına işçi çıkarma kararlarıyla başlayan şirketlerin başında yer aldı.

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GOOGLE

Google, donanım birimi de dahil olmak üzere farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkarmaya karar verdi.

AMAZONABD'li perakende devi Amazon'un, Prime Video ve Amazon MGM Studios birimlerinde yüzlerce çalışanının işine son vereceği duyurdu.

TWITCH
Twitch'in de çalışanlarının yaklaşık yüzde 35'ini işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

eBay
eBay, yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

RIOT GAMES
Riot Games çalışanlarının yüzde 11'ini işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

DISCORD
Discord, çalışanlarının yüzde 17'sini işten çıkaracağını açıkladı.

DUOLINGO
Duolingo’da bu furyaya katılarak çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkaracağı duyurdu.

UNITY
Unity Software, iş gücünü yaklaşık 25 azaltacağı paylaştı.

BREXABD'li fintech startupı Brex, çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurdu.

MACY'S
Macy's, personel sayısını yüzde 3,5 azaltamaya karar verdiğini duyurdu.

WAYFAİR
Amerikan e-ticaret şirketi Wayfair, 1650 çalışanını işten çıkaracağını belirtti.

CİTİGORUP
Citigroup, 20 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

BLACKROCK
Blackrock, yaklaşık yüzde 3’lük mevcut iş gücünü işten çıkaracağını açıkladı.

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