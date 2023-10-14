Dev şirketten borsa uyarısı. Dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çektiler

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 'yatırım fırsatı' adı altında TPAO hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunu, herhangi bir hisse satışının söz konusu olmadığını bildirdi.

TPAO, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu. Bazı internet siteleri, arama ağları ve sosyal medya hesapları üzerinden, 'yatırım fırsatı' adı altında TPAO hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtilerek, "Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra ortaklığımızın logosu ve görselleri, tanınmış siyasetçiler, iş insanları ve bazı ünlü isimlerin fotoğrafları kullanılarak gerçeklik algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Kurumsal web sitemize benzer klon web siteleri oluşturulmaktadır. Söz konusu sahte siteler, dolandırıcıların Google arama ağına verdikleri sponsorlu reklamlar sayesinde zaman zaman en üst sıralarda yer almaktadır. Resmi web adresimiz 'www.tpao.gov.tr'dir. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal ve teknik süreç ortaklığımız tarafından devam etmekte olup; vatandaşlarımızı, bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine inanmamaları hususunda uyarıyoruz" denildi.