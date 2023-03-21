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Milyonlarca kullanıcının verileri sızdırıldı iddiası ortalığı karıştırdı

Multinet Up, kullanıcılarına ait kişisel verilerin ihlal edildiğine dair iddiaları içeren haberlere ilişkin bilgilendirme yapma gereği görüldüğü kaydedildi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 19:25
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Dev şirketten kullanıcıların verilerinin sızdırıldığına dair iddialar için açıklama

Milyonlarca kullanıcının verileri sızdırıldı iddiası ortalığı karıştırdı
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(AA) Multinet Up tarafından, kullanıcılarına ait kişisel verilerin ihlal edildiğine dair iddiaları içeren haberlere dair açıklama yaptı. Multinet Up firması çıkan haberlere dair yapılan inceleme sonucunda sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığını aktardı. 

Firma tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcılarının veri güvenliğini hassasiyetle koruyan şirketimiz, haberde yer alan kart kullanıcımızın tarafımıza ulaşarak kendisine gönderilen e-posta hakkında bilgi vermesinin ardından ivedilikle kapsamlı bir teknik inceleme başlatmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda, Multinet Up sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, "Elde edilen bulgular ışığında, kurumumuz adı kullanılarak kullanıcımıza gönderilen e-postanın kurumumuzca hiçbir bağlantısı olmayan kişiler tarafından gönderildiği anlaşılmıştır" denildi.

"YAYGIN BİR DOLANDIRICILIK YÖNTEMi"

Açıklamada, şirketin hukuk biriminin, yaygın bir dolandırıcılık yöntemine (oltalama/fishing) örnek teşkil eden söz konusu olayın herhangi bir kullanıcıya mağduriyet yaratmasının önüne geçmek adına, kamu yararı gözeterek olayın yasal mercilere taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir kullanıcımız verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda endişe duymamalıdır.

Ayrıca, Multinet Up resmi hesapları dışında maillerden ve sosyal medya kanallarından bu tür içerikler taşıyan mesajlara itibar edilmemesi, kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin bu kişilere kesinlikle gönderilmemesi konusunda tüketicilerimizi önemle uyarırız."

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