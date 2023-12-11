Dev Türk şirketinin daireleri icradan satılacak. 2 yıl önce iflas etmişti

HalkTV'nin haberine göre, Garanti Koza AŞ, Türkiye’nin en eski ve saygın inşaat firmalarından biri olarak 2021 yılında iflas ettiğini duyurdu. Şirketin Esenyurt’ta inşa ettiği devasa bir konut projesi, borçlarını ödeyememesi nedeniyle icra yoluyla satılmak üzere ilan edildi.

Projenin tamamında bin 415 adet daire ve dükkân bulunuyor ve bunların toplam değeri 5 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi.

Garanti Koza İnşaat AŞ, 1950’li yıllarda kurulmuş ve birçok önemli projeye imza atmıştı. Ancak 30 Mart 2021 tarihinde alınan iflas kararı sonrasında şirket tasfiye edilmeye başlandı. İflas idaresi, şirketin sahip olduğu tüm varlıkları satışa çıkardı ve elde edilen gelirle borçların kapatılmasını hedefledi.

Satışa sunulan varlıkların en büyüğü ise Esenyurt’ta yer alan Koza Park Sitesi idi. Bu sitede yüzlerce daire ve dükkân, icra yoluyla alıcı bulmaya çalışıyor. İlk icra ihalesi 28 Aralık’ta yapılacak.

Eğer ilk ihalede satış gerçekleşmezse, ikinci ihale 26 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılacak daire ve dükkânların sayısı bin 415. Söz konusu varlıkların bedeli ise 5 milyar 500 milyon TL.

Şirket, Esenyurt’ta yaklaşık 5 bin konutluk bir proje üzerinde çalışıyordu ancak mali krize girdi ve projenin sadece ilk iki etabını bitirebildi. Projenin geri kalan kısmını tamamlayamayan şirket, daire veya iş yeri satın alan binlerce kişiyi mağdur etti.

Bu kişilerden bazıları şirkete dava açtı. Davacılar arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak gibi ülkelerden gelen yabancı alıcılar da vardı. Şirketin projeden ev alan binlerce kişi de haklarını aramak için mücadele ediyor. Bu mağdurlardan biri de ünlü oyuncu Özge Özpirinççi idi.