Dev Türk şirketinin daireleri icradan satılacak. 2 yıl önce iflas etmişti

Türkiye’nin en köklü inşaat şirketlerinden Garanti Koza AŞ 2 yıl önce iflas etti. Şirketin Esenyurt’ta bulunan dev projesinin tamamı icradan satılacak. Satılacak daire sayısı bin 415. İcradan satışı istenen varlıkların değeri ise 5 milyar 500 milyon TL.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dev Türk şirketinin daireleri icradan satılacak. 2 yıl önce iflas etmişti

HalkTV'nin haberine göre, Garanti Koza AŞ, Türkiye’nin en eski ve saygın inşaat firmalarından biri olarak 2021 yılında iflas ettiğini duyurdu. Şirketin Esenyurt’ta inşa ettiği devasa bir konut projesi, borçlarını ödeyememesi nedeniyle icra yoluyla satılmak üzere ilan edildi.

Projenin tamamında bin 415 adet daire ve dükkân bulunuyor ve bunların toplam değeri 5 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi.

Garanti Koza İnşaat AŞ, 1950’li yıllarda kurulmuş ve birçok önemli projeye imza atmıştı. Ancak 30 Mart 2021 tarihinde alınan iflas kararı sonrasında şirket tasfiye edilmeye başlandı. İflas idaresi, şirketin sahip olduğu tüm varlıkları satışa çıkardı ve elde edilen gelirle borçların kapatılmasını hedefledi.

Satışa sunulan varlıkların en büyüğü ise Esenyurt’ta yer alan Koza Park Sitesi idi. Bu sitede yüzlerce daire ve dükkân, icra yoluyla alıcı bulmaya çalışıyor. İlk icra ihalesi 28 Aralık’ta yapılacak.

Eğer ilk ihalede satış gerçekleşmezse, ikinci ihale 26 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılacak daire ve dükkânların sayısı bin 415. Söz konusu varlıkların bedeli ise 5 milyar 500 milyon TL.

Şirket, Esenyurt’ta yaklaşık 5 bin konutluk bir proje üzerinde çalışıyordu ancak mali krize girdi ve projenin sadece ilk iki etabını bitirebildi. Projenin geri kalan kısmını tamamlayamayan şirket, daire veya iş yeri satın alan binlerce kişiyi mağdur etti.

Bu kişilerden bazıları şirkete dava açtı. Davacılar arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak gibi ülkelerden gelen yabancı alıcılar da vardı. Şirketin projeden ev alan binlerce kişi de haklarını aramak için mücadele ediyor. Bu mağdurlardan biri de ünlü oyuncu Özge Özpirinççi idi.

koza.jpg

İlgili Haberler
Tekstil devi iflas etti rakip firma hemen satın aldı. Fiyatları cep yakıyordu
Avrupa devi holding iflas etti. Almanya'daki iki iştirakçisi de iflasını istedi
Türk kimya devi iflasın pençesinde. Bünyesinde 8 marka barındırıyor çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor
Türkiye'nin dev holdingi iflas etti. Harvard'da ders konusu olmuştu
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası
Ticari taksi ve otomobil alev alev yandı Gündem
Ticari taksi ve otomobil alev alev yandı
İki parmak arasında paronoya... Sağlık
İki parmak arasında paronoya...
Kedi tırnağı bitkisinin şaşırtan yararları Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı bitkisinin şaşırtan yararları
Adı tatlı hastalığı fena Sağlık
Adı tatlı hastalığı fena
İşte Cennet hurmasının bilinmeyenleri Şifalı Bitkiler
İşte Cennet hurmasının bilinmeyenleri