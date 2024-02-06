Dev yiyecek firmasının bilançosunda şok düşüş

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geliri, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya genelinde boykot edilmeye ve protestolara uğramıştı.

Şirketten gelen açıklamaya göre McDonald's'ın gelirinin geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış göstererek 6,41 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 5,9 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

İlgili dönemde yaşanan artışa rağmen McDonald's'ın geliri 6,45 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği söylerek, McDonald's'ın bölgedeki işletmelerinin çoğunun dahil olduğu "Uluslararası Kalkınma Lisanslı Piyasalar" segmentinde satışların geçtiğimiz yılın son çeyreğinde sadece yüzde 0,7 arttığı paylaşıldı.