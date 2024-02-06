Dev yiyecek firmasının bilançosunda şok düşüş

Kaynak: AA
Dev yiyecek firmasının bilançosunda şok düşüş
McDonald's, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geliri, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya genelinde boykot edilmeye ve protestolara uğramıştı.

Şirketten gelen açıklamaya göre McDonald's'ın gelirinin geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış göstererek 6,41 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 5,9 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

İlgili dönemde yaşanan artışa rağmen McDonald's'ın geliri 6,45 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği söylerek, McDonald's'ın bölgedeki işletmelerinin çoğunun dahil olduğu "Uluslararası Kalkınma Lisanslı Piyasalar" segmentinde satışların geçtiğimiz yılın son çeyreğinde sadece yüzde 0,7 arttığı paylaşıldı.

İlgili Haberler
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan rekor yolcu sayısı
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan rekor yolcu sayısı
Dev sosyal medya şirketinden çalışanları işten çıkarma hamlesi
Dev sosyal medya şirketinden çalışanları işten çıkarma hamlesi
Fitch gelişen ülke piyasalarını değerlendirdi
Fitch gelişen ülke piyasalarını değerlendirdi
TCMB açıkladı. FAST sisteminde yenilik
TCMB açıkladı. FAST sisteminde yenilik
Bakanlık ve DeFacto iş birliğinde deprem bölgesindeki yardımlar devam ediyor
Bakanlık ve DeFacto iş birliğinde deprem bölgesindeki yardımlar devam ediyor
Son Haberler
AKP’de 2 ilde büyük sancı. Ankara kulislerinden flaş bilgi sızdı Gündem
AKP’de 2 ilde büyük sancı. Ankara kulislerinden flaş bilgi sızdı
Melissa Vargas Fenerbahçe için İstanbul'da Spor
Melissa Vargas Fenerbahçe için İstanbul'da
Diyarbakır’da uçak seferlerinde sis engeli Yerel Haberler
Diyarbakır’da uçak seferlerinde sis engeli
İtfaiye personeli 10 akrabasının cenazelerini enkazdan nasıl çıkardığını anlattı! Depremde Hatay'a ilk yardıma koşmuştu... Yerel Haberler
İtfaiye personeli 10 akrabasının cenazelerini enkazdan nasıl çıkardığını anlattı! Depremde Hatay'a ilk yardıma koşmuştu...
Kabakulak mayasıl ve kanlı basurda faydalıdır. Şifa saçan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kabakulak mayasıl ve kanlı basurda faydalıdır. Şifa saçan ot ortaya çıktı
Palalı Sabri cinayetinde yeni gelişme Gündem
Palalı Sabri cinayetinde yeni gelişme
Erdoğan'ın oy tehdidine Hataylılardan yanıt Gündem
Erdoğan'ın oy tehdidine Hataylılardan yanıt