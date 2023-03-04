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Mürettebat can yeleklerini giydi. Dev yük gemisi yan yattı

Antalya açıklarındaki ahşap taşıyan yük gemisi, yüklerin kayması nedeniyle yana doğru yattı, mürettebat güvenlik tedbiri olarak can yeleklerini giyip geminin arka kısmında toplandı. Geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 15:42
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Dev yük gemisi yan yattı

Mürettebat can yeleklerini giydi. Dev yük gemisi yan yattı
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İHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi’ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı. Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı. 

Konyaaltı Sahili’ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu.
Şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.

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