DEVA partili başkan TİP’in belediye başkan adayı oldu

Yerel seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. Partilerin çalışmaları da sürüyor. Birçok partinin birçok ilde adayları belli oldu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş yarışa katılacağı adayları duyurdu. TİP İzmir ilçe adaylarını açıkladı.

Partinin Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Şencan oldu.

İddialara göre, Şencan eski DEVA Partisi ilçe başkanıydı. Şencan’ın TİP adaylık afişleri de ortaya çıktı. Sosyal medyada art arda paylaşılan olay tepki de topladı.

DİĞER İLÇE ADAYLARI İSE ŞÖYLE:

Urla: Aytekin Aktaş

Selçuk: Uğur Fırat

Güzelbahçe: Fikret Sapmaz

Seferihisar: Sevay Aker

Çiğli: Orhan Akıncı

Öte yandan TİP’in daha önce açıkladığı adaylardan Karaburun Belediye Başkan adayı Mustafa Tosunlar da Vatan Partisi’nin eski İzmir İl Başkanıydı.