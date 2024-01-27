DEVA Partisi ‘ittifak’ kararını açıkladı

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Genel Başkan Ali Babacan yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere “İttifak teklifi geldi mi?” sorusu üzerine Babacan, seçimlere kendi isim ve adaylarıyla gireceklerini belirtirken, hukuken ittifak kavramının sadece genel seçimlerde geçerli olduğunu söyledi.

"YERELDEN ÖNERİLER GELDİ AMA..."

Yerel seçimlerde şu ana kadar hiçbir parti ile işbirliği yapmadıklarını vurgulayan Babacan, yerelden genel merkeze iş birliği önerileri geldiğini, ancak bu iş birliği önerileri getirenlere “İlimizde 2 veya 3 parti aranızda belli noktaya gelmişsiniz ama diğer partilerin genel merkezleri bundan haberi var mı?” diye sorduklarında bu sorunun cevabını alamadıklarını belirtti.

İŞBİRLİĞİNE KAPILARI TAMAMEN KAPATMADIK"

Babacan, iş birliği olacaksa yerelden gelecek talep ve genel merkezlerin onayıyla olması gerektiğini belirtti. Aday listelerinin 20 Şubata teslim edilmesine kadar süre olduğunu ve herhangi bir ilçede işbirliği modeli oluşturulduğu takdirde, ilgili diğer siyasi partilerin genel merkezlerinin de olumlu dönüşüyle değerlendirme sonucunda olabileceğini ve işbirliğine kendilerinin tamamıyla kapıyı kapatmış olmadıklarını belirtti.

Babacan, şimdiye kadar kendilerine ulaşan herhangi bir teklif ulaşmadığından dolayı kendi adaylarıyla büyükşehirlerde seçime gireceklerini belirtti.