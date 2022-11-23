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Ali Babacan parasıyla tanıtım filmlerini yayınlamayan kanalları tek tek açıkladı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, para karşılığı olmasına rağmen DEVA'nın tanıtım filmini yayınlamayan kanalları açıkladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 19:42
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan parasıyla tanıtım filmlerini yayınlamayan kanalları tek tek açıkladı

Ali Babacan parasıyla tanıtım filmlerini yayınlamayan kanalları tek tek açıkladı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından yapılan açıklamada hangi kanalların, partilerinin tanıtım filmlerini para karşılığı olmasına rağmen yayınlamadığını, bu yayınları reddettiklerini açıkladı.

KANALLARI TEK TEK AÇIKLADI

Babacan, DEVA Partisinin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT kanalları, Demirören Medya, Doğuş Medya, Turkuaz Medya, Acun Medya, Piri Medya, Mepa Medya, Beyaz Medya, Türk Medya. Yani Kanal D, Star, ATV, CNN Türk, NTV, A Haber, Kanal 7 ve TV 8 gibi kanallar paramız karşılığı tanıtım filmimizi yayınlamayı reddettiler." dedi.

"AYRIMCILIK YAPMAYIN"

Ali Babacan ayrıca, "Korkmayın. Türkiye kazanınca siz de kazanacaksınız. Yayınlayın reklam filmimizi. Ayrımcılık yapmayın. Biz yapmıyoruz, siz de yapmayın." şeklinde konuştu.

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