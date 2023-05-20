DEVA Partisinde istifa

DEVA Partisinin kurucuları arasında yer alan Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönemlerde Van Milletvekili yapan İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İkram Dinçer yaptığı açıklamasında “GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olduğum DEVA Partisinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gerekçemi ve bütün süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra kamuoyu ile paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Dinçer'in, Twitter'daki profiline, "23. Dönem AK Parti Milletvekili" ifadesini eklemesi de dikkati çekti.