DEVA Partisinden Aile Bakanına nafaka yanıtı: Uygulamada zaten yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz hafta basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda “Süresiz nafaka bence adil bir durum değil” ifadelerini kullanmıştı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve partisinin Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, bugün TBMM’de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Esen, şu açıklamaları yaptı:

UYGULAMADA ZATEN YOK

Sayın Bakan Göktaş’ın, ‘Süresiz nafaka uygulaması kabul edilemez’ şeklindeki ifadesi üzerine kamuoyunda oluşan yanlış algıları yıkmak üzerine bugün sizlerle bir araya geldik.

Mevcut yasal düzenlemelere baktığımızda zaten süresiz nafaka uygulamasının olmadığını açıkça görüyoruz. Geçimi için diğer eşten mali gücü oranında Medeni Kanun’un 176. maddesinde sayılan yoksulluk nafakasının kaldırılmasına ilişkin şartlar gerçekleşmesi halinde bu nafaka mahkeme tarafından kaldırılabilmektedir. Kanun hükmü cinsiyet ayrımı yapmıyor.

Mevcut uygulamalar ve yapılan araştırmalar kadınların nafaka hakkından adil bir şekilde yararlanamadığını bizlere göstermektedir. Ancak ilgili bakanlıklardan son güncel sayısal verileri ne yazık ki alamıyoruz.

“NAFAKALARIN YÜZDE 66’SI 500 LİRANIN ALTINDA”

2020 yılında KONDA ve Kadın Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ‘Yoksulluk Nafakası Araştırması’ raporuna göre, mahkemeler tarafından hükmedilen nafakaların yüzde 50,7'si yükümlüleri tarafından ödenmemektedir.

Tarafların yüzde 40'ı ise 'ödemek istemediği' için nafakasını ödemediğini belirtmiştir. Mevcut verilere göre, hükmedilen nafaka miktarlarının yüzde 66'sı 500 liranın altındadır.

Ödenen yoksulluk nafakalarının ortalaması ise sadece 226 lira düzeyindedir. Bu düşük miktarlardaki nafakalar, kadınların ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamada elbette yetersiz kalmaktadır.

“YOKSULLUK SINIRI 40 BİN, NAFAKA 1000 TL”

İstanbul Barosu'nun yaptığı bir araştırmada ise nafaka oranlarının ortalama 360 TL'lik bir meblağa tekabül ettiği tespit edilmektedir.

Hâkim takdiri ile bağlanan nafaka miktarları, yaklaşık asgari ücret alan yani 11 bin 402 lira maaş alan bir kişi için 1000 liradır.

Günümüz şartlarında bile 1000 lira. Açlık sınırının 11 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının ise 40 bin liraya dayandığı Türkiye’de sadece 1000 lira.”