DEVA Partisi’nden Meclis’te ortak gruba ret

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Halk TV’de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Sansürsüz programının konuğu oldu.

Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’yle kuracakları iddia edilen ortak Meclis grubuna katılmayacaklarını duyurdu. Yeneroğlu, “Ortak grup üç partiye zarar verecekti, ‘Hayır’ dedik” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Üç parti, kendi içinde değerlendirmeler yaptı. Netice itibariyle biz DEVA Partisi olarak kendi teşkilatlarımız, il başkanlarımız ve genel merkez yönetim kuruluyla yaptığımız toplantıların neticesinde ortak bir meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması noktasında bu modelin sorun doğuracağını düşündü. Zannedersem Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı. DEVA Partisi'nde de arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve üç partinin de kendi politikalarını, kendi kimliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardık. O açıdan bu modele arkadaşlarımız hayır dedi."

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi de 10’ar milletvekili çıkarmıştı.

Bir partinin Meclis’te grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Bu yüzden, grup kurmak istediği basına yansıyan söz konusu üç parti Meclis’te görüşmeler yürütüyordu.

Gazeteci İsmail Saymaz, üç partinin grup kurma kararı aldığını iddia etmişti.