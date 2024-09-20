DEVA Partisi'nden Tarım Bakanı'na göl kurumaları soruları

Rızvanoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yazılı olarak cevaplandırması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önemli bir soru önergesini sunduğu bildirildi.

"SU MİKTARI NE KADARDIR?"

Göl kurumalarının ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkilediğini belirten Rızvanoğlu, “Türkiye’de kuruyan göllerin sayısı, toplam yüz ölçümü ve bu göllerde kaybedilen su miktarı ne kadardır?” sorusunu yönelttiği ifade edildi.

Rızvanoğlu, son 60 yılda Türkiye’deki 240 gölden 186’sının kuruması iddialarını gündeme getirdi ve önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Son yıllarda Türkiye’deki su kaynaklarının hızla azaldığı ve son 60 yıl içerisinde ülkemizde bulunan 240 gölden 186’sının kuruduğu iddiaları kamuoyunu yansımıştır. Bilimsel çalışmalar, söz konusu kuruma süreçlerinin iklim değişikliği, yeraltı sularının aşırı ve kontrolsüz kullanımı, tarımsal sulama uygulamalarındaki hatalar ve çevresel etkileri yeterince dikkate alınmayan projelerin bir sonucu olarak hızlandığını ortaya koymaktadır. Özellikle tarımsal faaliyetlerdeki yanlış uygulamalar, hem yeraltı hem de yerüstü su kaynaklarının tükenmesine ve bu kaynakların sürdürülebilirliğinin tehlikeye girmesine neden olmaktadır.”

Göllerin kurumasının sadece ekolojik dengeleri bozmakla kalmadığını belirten Rızvanoğlu “Bu göllerin kuruması, yalnızca ekolojik dengelerin bozulmasına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki tarım, hayvancılık ve diğer sosyoekonomik faaliyetler üzerinde derin ve olumsuz etkiler yaratmaktadır.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu tür kritik durumlarda etkin önlemler almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Rızvanoğlu, Türkiye’nin su ve tarım politikalarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek şu çağrıda bulundu:

“Ülkemizin su ve tarım politikalarının acilen gözden geçirilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerini dikkate alarak su döngüsünü koruyacak yeni yaklaşımların hayata geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.”

DEVA Partili Rızvanoğlu Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

1. Kamuoyuna yansıyan göllerin kurumasına ilişkin iddialar doğru mudur? Göllerin kuruma süreci Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

2. Türkiye’de kuruyan göllerin sayısı, toplam yüz ölçümü ve bu göllerde kaybedilen su miktarı ne kadardır? Bahse konu göllerin illere göre dağılımı nedir?

3.Bakanlığınızın, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su kaynaklarının iklim değişikliği karşısında korunması amacıyla uygulamaya koyduğu stratejik planlar nelerdir?

4. Göllerin kurumasında en büyük etkenlerden biri olan yeraltı sularının aşırı kullanımıyla ilgili denetimler ne ölçüde yapılmaktadır? Bu konuda hangi tedbirler alınmaktadır ve yapılan denetimlerin sonuçları nelerdir?

5. Yeraltı sularının kullanımı konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Bu çalışmalar hangi aşamadadır ve alınan sonuçlar nelerdir?

6. Son 10 yıl içerisinde göllere yakın bölgelerde kaç projeye "ÇED gerekli değildir" veya "ÇED olumlu" kararı verilmiştir? Bu projelerin göllerin kuruma riski üzerindeki etkileri değerlendirilmiş midir?