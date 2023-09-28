DEVA Partisi'nin resmi hesabı çalınıp yerine AKP logosu koyuldu

DEVA Partisi’nin onaylı Spotify hesabı çalındı. DEVA Partisi'nin parti logosu değiştirildi. Onu yerine AKP logosu koyuldu.

DEVA Partisi'nin resmi hesabı çalınıp yerine AKP logosu koyuldu

Spotify’de onaylanmış hesabı bulunan DEVA Partisi’nin hesabı çalındı.

Kullanıcılar Spotify'da "DEVA Partisi" yazdığı zaman karşılarında AKP logosu gördü.

HalkTv'de yer alan bilgilere göre; Ali Babacan’ın Genel Başkanlığını yaptığı DEVA Partisi’nin onaylı Spotify hesabının kapak fotoğrafında AKP’nin logosunun yer alması tartışmalara neden oldu.

DEVA partisinden yetkili bir ismin Gazete Pencere’ye yaptığı açıklmada;

“4 gündür Spotify ile uğraşıyoruz. Sahte belgelerle sayfa sahipliğini ile almışlar, sayfa bağlantısı istediğimizde izin vermiyor. Spotify’dan çözüm için dönüş bekliyoruz hâlâ.” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada “Spotify ile iletişim ve sorun çözümü çok kolay olmuyor” diyen DEVA yetkilisi, “Platformun bu yapısı da enteresan. Mesela şu an şarkı ekleyebiliyoruz ama fotoğraf değiştiremiyoruz.” denildi.

Sahte belgelerle sayfa sahipliğini alanlar hakkında ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

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