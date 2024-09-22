'DEVA ve Gelecek partileri Mansur Yavaş diyecek' Siyaset gündemini sarsan iddia

Son hafta iki köşe yazarından Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile yollarını ayıracağı ve başkan adayı olacağı iddiaları gelmişti. Bugün bu iddialara bir yenisi eklendi.

"DEVA ve GELECEK PARTİSİ MANSUR YAVAŞ DİYECEK"

Geçtiğimiz hafta DEVA Partisi lideri Ali Babacan "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var." demişti. Babacan hatta Gelecek partisinin de ötesinde farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşturmak üzere çabaları olduğunu dile getirmişti.

Mansur Yavaş açıkladı: Başka partiden aday olacak mı?

'MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI KONUSUNDA ANLAŞTILAR' İDDİASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında görüşmeler sürerken, görüşmelerden detaylar gelmeye başladı. Ortaya atılan son iddiaya göre iki parti DEVA çatısı altında birleşecek. Genel Başkan ise Ali Babacan olacak.

İki partinin de muhalefetin ortak aday olarak başkanlık seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göstermesi durumda Mansur Yavaş'ı destekleyeceği öne sürüldü.

Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın ortaya attığı iddiaya göre ise Ahmet Davutoğlu onursal genel başkan olarak görev alacak.

DİĞER PARTİLER BİRLEŞME SONRASI KARAR VERECEK

Öte yandan teklif götürülen diğer partilerin kararlarını DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesinin kesinleşmesinden sonra vereceği belirtildi.