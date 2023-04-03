DEVA Partisi'nden Bakan Soylu’ya 'Bağışlar nerede' sorusu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 Şubat'ta gerçekleşen ve kamu kuruluşlarının da 'para bağışladığı' 'Türkiye tek yürek' kampanyasında toplanan paranın nerelere harcandığına ilişkin soru önergesi verdi.

"BAĞIŞLARIN NE KADARI ÖDENMİŞTİR?"

Yeneroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği sorular şu şekilde:

"1. 'Türkiye tek yürek' kampanyası kapsamında ne kadar bağış toplanmıştır? Bağışların bugün itibariyle ne kadarı ödenmiştir?

2. Canlı yayına bağlanıp bağış yapacaklarını belirten ancak söz verdikleri tutarda bağışı yapmayan kişi ve kurumlar kimlerdir?

3. Şu ana kadar toplanan bağışlar herhangi bir kuruma aktarılmış mıdır? Aktarılmışsa hangi kurumlara ve ne kadarı aktarılmıştır?

4. Aktarılan bağışların bugüne kadar ne kadarı deprem bölgesinde kullanılmıştır? Kullanıldı ise bu bağışlar ile hangi çalışmalar yapılmıştır?

5. AFAD resmî web sitesinde 2021 ve 2022 yıllarına ait Finansal Tablolar ve Mali Veriler neden yayınlanmamaktadır?"

"FİİLEN YATIRILMIŞ DURUMDA"

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs’ta konuya ilişkin konuşmuş ve "115 milyar liralık taahhüdün yaklaşık 84 milyar 400 milyon lira kadarlık miktarı fiilen yatırılmış durumda" demişti.