Devasa kripto vurugununda 1,5 milyar dolarlık kayıp

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Bybit, tarihin en büyük siber saldırılarından birinin hedefi oldu. Hackerlar, platformun çevrimdışı güvenlik cüzdanını ele geçirerek 1,5 milyar dolar değerinde dijital varlık çaldı. Olay, blockchain analiz firmaları tarafından doğrulandı.

Çalınan fonlar ağırlıklı olarak Ethereum (ETH) cinsindeydi ve hızla farklı cüzdanlara aktarıldı. Elliptic ve Arkham Intelligence gibi analiz firmaları, hackerların paraları aklamak için çeşitli yöntemler kullandığını belirtti. Bybit CEO’su Ben Zhou, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Diğer soğuk cüzdanlarımız güvende ve çekimler normal şekilde devam ediyor." dedi.

12 hr from the worst hack in history. ALL withdraws have been processed. Our withdraw system is now fully back to normal pace, you can withdraw any amount and experience no delays. Thanks for your patience and we are sorry that this has happened.

Bybit will come out with full…