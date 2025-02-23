Devasa kripto vurugununda 1,5 milyar dolarlık kayıp

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Bybit, tarihin en büyük siber saldırılarından birinin hedefi oldu. Hackerlar, platformun çevrimdışı güvenlik cüzdanını ele geçirerek 1,5 milyar dolar değerinde dijital varlık çaldı. Olay, blockchain analiz firmaları tarafından doğrulandı.

Çalınan fonlar ağırlıklı olarak Ethereum (ETH) cinsindeydi ve hızla farklı cüzdanlara aktarıldı. Elliptic ve Arkham Intelligence gibi analiz firmaları, hackerların paraları aklamak için çeşitli yöntemler kullandığını belirtti. Bybit CEO’su Ben Zhou, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Diğer soğuk cüzdanlarımız güvende ve çekimler normal şekilde devam ediyor." dedi.

12 hr from the worst hack in history. ALL withdraws have been processed. Our withdraw system is now fully back to normal pace, you can withdraw any amount and experience no delays. Thanks for your patience and we are sorry that this has happened.

Bybit will come out with full… — Ben Zhou (@benbybit) February 22, 2025

BYBİT’İN KRİZ YÖNETİMİ VE LAZARUS GRUBU İDDİALARI

Olayın ardından platformdan yoğun para çekme işlemleri gerçekleşti. Kullanıcılar, güvenlik açığının Bybit'in mali durumunu nasıl etkileyeceği konusunda endişe duydu. Ancak Bybit yönetimi, kayıpların karşılanması için ismi açıklanmayan ortaklarından acil bir kredi aldığını duyurdu.

Elliptic tarafından yapılan incelemeler, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu olabileceğini ortaya koydu. Bu grup, daha önce Poly Network’ten 611 milyon dolar (2021) ve Binance’ten 570 milyon dolar (2022) çalmakla suçlanmıştı. Lazarus Grubu’nun, Kuzey Kore rejimini finanse etmek için küresel çapta siber saldırılar düzenlediği biliniyor.

Elliptic bilim direktörü Tom Robinson, “Hackerların kullandığı cüzdan adreslerini etiketleyerek çalınan fonların aklanmasını zorlaştırıyoruz.” dedi.

KRİPTO PİYASASI İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Bybit saldırısı, kripto para dünyasında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, dijital varlık ekosisteminde güvenlik açıklarının hâlâ büyük bir sorun olduğunu ve hackerların giderek daha sofistike yöntemler geliştirdiğini belirtiyor.

Kripto güvenliği uzmanları, yatırımcıları merkezi borsalarda büyük miktarda varlık tutmamaları ve ek güvenlik önlemleri almaları konusunda uyardı. Robinson, “Kripto hırsızlıklarını zorlaştırdıkça bu tür saldırılar azalacaktır.” dedi.

Soruşturma devam ederken, yetkililer çalınan fonların izini sürmeye çalışıyor.