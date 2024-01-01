Deve dikeninin müthiş yararları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Deve dikeninin müthiş yararları
Doğada birbirinden farklı yüzlerce şifalı bitki şif dağıtıyor. Onlardan biri de Deve dikeni. İşte yararları ve bilinmeyenleri...

Bitki çaylarının yüzyıllardır şifa verdiği bilinir. Deve dikeninin çayı da öyle bir bitki. Özellikle yüksek kolestrolü etkisiyle tanınıyor. Kenger otu ya da Şevkülmeryem ve Sütlü Kengel gibi isimlerle de biliniyor...
Yağların oksidasyonunu yavaşlatıyor. Mutlaka demlenerek tüketilmesi gerekiyor.

Bazı hastalıkların destek tedavisinde kullanılıyor. Üstelik aktarlardan kolayca bulunabiliyor.
İçeriğinde bol miktarda Omega-3 ve yararlı yağ asitleri var. Bu nedenle kalp sağlığını koruyor.
Emziren annenin sütünü artırıyor.
Karaciğer yağlanmasının önünü kesiyor.
Alkol yüzünden ciltteki oluşan kırışıklıkları önlüyor.
Sindirim sistemini düzenliyor.
Vücuttaki zararlı toksinleri atıyor.
Antioksidan içerdiğinden kanser hücreleriyle savaşıyor. Akne problemlerini önluyor.
Kilo vermeye yardımcı oluyor.

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