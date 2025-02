Deve güreşleri öncesi! Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ezine ilçesinde meydana geldi. İlçede bugün gerçekleştirilecek deve güreşleri öncesi arkadaşları ile düzenlenen eğlenceye katılan Kerim Özdemir, gelen telefon ile arkadaşlarının yanından ayrıldı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları merak edip, Özdemir'i aramaya çıktı. Kerim Özdemir, arkadaşları tarafından kanlar içinde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma Özdemir'in Ayvacık ilçesinden gelen, başka bir deveci Yalçın Can Ö. tarafından çıkan tartışmada öldürüldüğünü belirledi. Yalçın Can Ö., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Kavganın Kerim Özdemir ve Yalçın Can Ö.'nün arasındaki deve ticaretinden kalan alacak meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Öte yandan, ilçede bugün yapılması planlanan deve güreşleri iptal edildi.