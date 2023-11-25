Devedikeni otu sigaranın olumsuz etkilerini böyle bitiriyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ölümcül hastalıklara neden olan sigaranın olumsuz etkilerini zararsız hale getiren devedikeni otu dikkatlerden kaçmadı.

Devedikeni otu; Aşırı sigara içen kişiler için de önemlidir. Bu ot; Nikotin, alkol, karbon monoksit gibi maddelerin zararlarını etkisiz hale getirir iyi bir kan temizleyicidir.

DEVEDİKENİ OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; tarlalarda yetişen 1 metre kadar boyunda bir bitkidir. İnce ve çengellidir. Yaşken güzel kokuludur. Kuruyunca bu koku kaybolur.

DEVE DİKENİ ÇAYI NASIL DEMLENİR, TÜKETİLİR?

Deve dikeni çayı düzenli tüketildiği takdirde karaciğerlere oldukça faydalıdır. Siz de çayın faydalarını görmek için düzenli tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Deve dikeni çayı 2 farklı tarifle yapılabilir.

1. Tarif

Malzemeler

1 çay kaşığı deve dikeni tohumu

1 bardak su

Hazırlanışı

Deve dikeni tohumunu taca ezin.

Bir bardak su içinde yaklaşık 10 dakika demleyin.

Ardından süzün.

Bu çayı günde 1 – 2 bardak içebilirsiniz.