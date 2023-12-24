Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözünün anlamı nedir?

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Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözünün anlamı nedir?
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Küçük bir kar sağlamaya çalışmak bazen beklenmedik sonuçlar doğurabilir.

Koskoca deve bile küçücük bir ot uğruna oldukça yüksek bir uçurumdan düşebilir.

Hiç olmayacak ufacık şeylerin peşinden koşmak kişinin hayatından bile olmasına sebep olacak sonuçları beraberinde getirir.

DEVEYİ YARDAN UÇURAN BİR TUTAM OTTUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Boşanınca her şey düzelecek sandı, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur işte alakası yokmuş.

Sınavı verince sınıf geçecek sandı, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur başka dersten sınıf tekrarı yaptı.

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