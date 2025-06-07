Devin Özek, Fenerbahçe’nin golcüsünü buldu: Osimhen’in kankasını getirecek

Yeni sezona tartışmasız bir kadro ile girmek için transferde yıldız avına çıkan Fenerbahçe çalışmalarına başladı. Sportif Direktör Mario Branco’nun yerine futbol direktörlüğüne getirilen Devin Özek, forvet transferi için sürpriz bir isim için girişimlere başladı.

Özek, daha önce görev yaptığı Bayer Leverkusen'in satış listesine koyduğu Victor Boniface’i Fenerbahçe’ye getirmek istiyor. 24 yaşındaki Nijeryalı golcünün US Gilloise'dan Bayer Leverkusen'e transferinde de etkin rol oynayan Özek, Alman ekibi ile görüşmelerine başladı.

40 milyon euro piyasa değeri olan Boniface için 30 milyon euroluk teklifle pazarlık masasına oturan Fenerbahçe, transfer kısa sürede mesafe kat etmeyi hedefliyor.

Victor Osimhen’in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boniface, nisan ayında Galatasaray forması ile yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Paylaşımına Osimhen’i etiketleyen Nijeryalı santrforun bu karesi Galatasaray’a transfer olacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde fazla şans bulamayan Boniface, Bundesliga’da 19 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti. Genç oyuncu 2023-24 sezonunda ise 23 maçta 14 gol ve 9 asist kaydederek takımının şampiyonluğunda en skorer isim olarak büyük rol oynamıştı.