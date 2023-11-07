Devir teslim programı belli oldu. CHP’de Özgür Özel dönemi başlıyor

CHP Genel Merkezi’nde saat 17.00’de yapılacak devir teslim töreniyle Özel, partinin yeni genel başkanı olacak. Özel, kurultayda yüzde 63,5 oy alarak genel başkanlığa seçilmişti.

Özel, MYK ve İl Başkanları Toplantısı Yapacak

Özgür Özel, genel başkanlık görevini devraldıktan sonra ilk iş olarak Parti Meclisi (PM) ile 11 Kasım Cumartesi günü toplanacak. Özel, PM üyelerinin görüşlerine başvurarak Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirleyecek. Özel’in MYK’da genç ve kadın isimlere yer vermesi bekleniyor. Özel, ayrıca 18-19 Kasım’da il başkanları toplantısı yaparak, yerel yönetimler ve seçim çalışmaları hakkında istişarede bulunacak.