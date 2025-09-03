Devler devleşti! Sırbistan'ı devirdik

Devler devleşti! Sırbistan'ı devirdik

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grup liderliği maçında Avrupa Şampiyonası'nın favorisi Sırbistan'la karşılaştı. 12 Dev Adam, Alperen Şengün ve Shane Larkin'in yıldızlaştığı maçta Sırbistan'ı 95-90 yendi. Grubu lider tamamlayan millilerin son 16'daki rakibi İsveç oldu.

EuroBasket A Grubu’nun final niteliğindeki maçında Türkiye Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede A Milli Takımımız parkeden 95-90 ile galip ayrıldı.

ALPEREN VE LARKIN YILDIZLAŞTI

Alperen Şengün 28 sayı, 13 ribaund, 8 asistle yıldızlaşırken Shane Larkin'den de 22 sayı, 2 ribaund 9 asistlik önemli bir katkı geldi.

TARİHİ İSTATİSTİK

Türkiye, Sırbistan karşısında tarihi bir performansa da imza attı. Ay-yıldızlılar'da, 1995’ten bu yana ilk kez üç farklı oyuncu bir EuroBasket maçında 4 ve üzeri üçlük isabeti buldu.

Shane Larkin: 5/8 üçlük

Alperen Şengün: 4/7 üçlük

Cedi Osman: 4/7 üçlük

Bu performans, millilerin hücumdaki dış şut gücünü gözler önüne serdi.

12 DEV ADAM SON 16 TURUNDA

Bu sonuçla Türkiye, A Grubu’nu zirvede bitirdi ve son 16 turuna yükseldi.

Son 16 Turu'nda 12 Dev Adam İsveç ile karşılaşacak.

