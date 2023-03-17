﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı dilekleri ile birlikte başladı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlen kura töreninde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final turunda 3 İtalyan, 2 İngiliz ve birer Alman, Portekiz, İspanyol ekibi yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Real Madrid - Chelsea

Inter - SL Benfica

Manchester City - Bayern Münih

Napoli - Milan

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Milan - Napoli / Benfica - Inter

Real Madrid - Chelsea / Manchester City - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadı.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.