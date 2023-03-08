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Tottenham-Milan maçı ilk 11'leri belli oldu

Tottenham, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Milan'ı ağırlıyor. Dev mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 22:31
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Devler Ligi'nde ilk 11'ler belli oldu

Tottenham-Milan maçı ilk 11'leri belli oldu
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham-Milan'ı konuk ediyor.

Saat 23.00'te başlayacak ve Tottenham Stadı'nda oynanacak Tottenham-Milan maçı Exxen ve şifresiz olarak TV 8.5'tan naklen yayınlanacak. 

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Tottenham-Milan 11'ler:

Tottenham: Forster, Lenglet, Davies, Romero, Emerson, Skipp, Höjbjerg, Perisic, Kulusevski, Son, Kane.

Milan: Maignan, Thiaw, Tomori, Kalulu, Hernandez, Messias, Krunic, Tonali, Leao, Diaz, Giroud.

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