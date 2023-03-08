Tottenham-Milan maçı ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham-Milan'ı konuk ediyor.

Saat 23.00'te başlayacak ve Tottenham Stadı'nda oynanacak Tottenham-Milan maçı Exxen ve şifresiz olarak TV 8.5'tan naklen yayınlanacak.

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Tottenham-Milan 11'ler:

Tottenham: Forster, Lenglet, Davies, Romero, Emerson, Skipp, Höjbjerg, Perisic, Kulusevski, Son, Kane.

Milan: Maignan, Thiaw, Tomori, Kalulu, Hernandez, Messias, Krunic, Tonali, Leao, Diaz, Giroud.