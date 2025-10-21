UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bu gece oynanmaya başladı. Almanya kulübü Bayer Leverkusen, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk etti.

PSG 7. dakikada Wilian Pacho'nun golüyle öne geçerken, Bayer Leverkusen 25. dakikada Grimaldo ile penaltı kaçırdı.

33. dakikada rakibine dirsek atan Leverkusen oyuncusu Andrich, PSG futbolcusu Zabarnyi de 37. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Alman ekibi, 38. dakikada Serrano'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1

Konuk ekip, ilk yarının son dakikalarında adeta fırtına gibi esti ve 7 dakikada 3 gol attı.

41. dakikada Desire Doue ile yeniden üstünlüğü yakalayan PSG, 44. dakikada Kvaratshelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 45+3. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Doue, ilk devrenin skorunu belirledi: 1-4

Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. Nuno Mendes 50. dakikada PSG'yi 5-1 üstünlüğe taşırken; 54. dakikada kendisinin ve Bayer Leverkusen'in ikinci golünü atan Serrano farkı tekrar üçe düşürdü.

66. dakikada Dembele ve 90. dakikada Vitinha'nın kaydettiği gollerle PSG, sahadan 7-2 galip ayrıldı.