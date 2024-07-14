Devler Monaco'da sahneye çıktı

Kaynak: AA
Devler Monaco'da sahneye çıktı

Yelken dünyasının gözü Monaco'da.

ABD'nin Californiya eyaleti San Francisco kentindeki Alcatraz Adası yakınlarında düzenlenen Grand Prix yelken yarışları (SailGP) başladı.
2018 yılında başlayan SailGP, dünyadaki ikonik limanlarda taraftar odaklı kıyı yarışları içeren yıllık küresel bir spor ligi olmayı hedefliyor.
Rakip milli takımlar, saatte 50 deniz mili (yaklaşık 60 mph) hız yapabilen, kanatlı F50 katamaranlarıyla yarışıyor.

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