Devler Monaco'da sahneye çıktı

ABD'nin Californiya eyaleti San Francisco kentindeki Alcatraz Adası yakınlarında düzenlenen Grand Prix yelken yarışları (SailGP) başladı.
2018 yılında başlayan SailGP, dünyadaki ikonik limanlarda taraftar odaklı kıyı yarışları içeren yıllık küresel bir spor ligi olmayı hedefliyor.
Rakip milli takımlar, saatte 50 deniz mili (yaklaşık 60 mph) hız yapabilen, kanatlı F50 katamaranlarıyla yarışıyor.
ABD'nin Californiya eyaleti San Francisco kentindeki Alcatraz Adası yakınlarında düzenlenen Grand Prix yelken yarışları (SailGP) başladı.