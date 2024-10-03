Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu’nu öve öve bitiremedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu’nu öve öve bitiremedi

Meclis açılışında ‘kapatılmalı’ dediği DEM Parti’nin vekilleriyle tokalaşması çok konuşulan Devlet Bahçeli, uzun yıllar “Serok Ahmet” diyerek sert eleştirilerde bulunduğu Ahmet Davutoğlu’nu da TBMM resepsiyonunda övmesi dikkat çekti.

TBMM'nin yeni dönemindeki ilk grup toplantısında CHP'yi ve gazetecileri tehdit ettikten sonra yeni yasama yılı açılışındaki genel kurulda DEM Parti grubu ile tokalaşan, resepsiyonda ise CHP lideri Özgür Özel'e "Siyaseten söylenmiş sözler birbirimizi kırmıyoruz inşallah" diyerek gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez de Ahmet Davutoğlu'nu övdü.

bahceli1.jpg

Resepsiyonda dün akşam Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ayaküstü konuşan Bahçeli, zamanında 'Serok Ahmet' diyerek sık sık hedef aldığı Ahmet Davutoğlu'nu "Zat-ı-aliniz bu dönemde çok önemli, Türkiye’nin birikiminize ihtiyacı var. Televizyonlarda çok güzel yorumlarınız oldu, memnun oldum" sözleriyle övdü.

Bahçeli, DEM Parti grubu ile tokalaşmasına ilişkin sorulan soruya da "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım” sözleriyle cevap vermişti.

dem-partili-vekillerle-tokalasan-bahceli-dunyada-baris-isterken-kendi-ulkemizde-barisi-saglamak-lazim-cwgy.jpg

Öğrenci yurdunda dehşet! 6. kattan ölüme atladıÖğrenci yurdunda dehşet! 6. kattan ölüme atladı

Son Haberler
İnanılmaz bir şey! İlk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi
İnanılmaz bir şey! İlk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi
Arda Güler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ne denediyse olmadı
Arda Güler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ne denediyse olmadı
Tekirdağ'da ele geçirildi: Tam 7,5 ton...
Tekirdağ'da ele geçirildi: Tam 7,5 ton...
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı
4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı