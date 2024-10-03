Öğrenci yurdunda dehşet! 6. kattan ölüme atladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğrenci yurdunda dehşet! 6. kattan ölüme atladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik bölümünden yeni mezun olan Doğuş Can Kavaklı(22), eşyalarını toplamak için Samsun KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu'na geldi. Kavaklı, bilinmeyen bir nedenle cam kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak 6. kattan aşağı atladı. Mezun genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki genç, eşyalarını almak için geldiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından atlayarak hayatına son verdi.

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Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

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OMÜ PDR bölümünden yeni mezun olduğu öğrenilen Doğuş Can Kavaklı (22), eşyalarını toplamak için KYK yurduna geldi. Yurda gelen öğrenci bilinmeyen bir nedenle pencere kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak 6. kattan aşağı atladı.

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Mezun genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Gencin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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