Devlet Bahçeli bu soruya ne cevap verecek? Ünlü gazeteci ikinci Öcalan çağrısının peşine düştü

Mardin, Batman ve Halfeti’ye yapılan kayyum atamalarının hemen ardından partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyı yineledi.

“Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım” diyen Bahçeli, "Teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin” ifadelerini kullanarak ikinci bir çağrıda bulundu.

“ÇAĞRININ GERÇEKLEŞMESİ ZOR”

MHP lideri Öcalan ısrarına devam ederken, ünlü gazeteci Fehmi Koru’dan Bahçeli’yi üzecek açıklamalar geldi. Karar gazetesindeki köşesinde Bahçeli’nin Öcalan’a yaptığı çağrının hayata geçirilmesinin zor olduğunu yazan Koru, gerekçesini ise “Ciddi zorluklar var” diyerek açıkladı.

Fehmi Koru

“BİR SEBEBİ OLMALI”

Umut hakkının yasalaşması için diye herhangi bir girişiminde bulunulmadığının altını çizen Koru, “Bahçeli deneyiminde bir siyasetçinin Meclis’e gelmeyi işin içine kattığında alacağı tepkileri öngörmesi mümkün iken, tartıştırıcı bir ortamı özellikle istemesinin de bir sebebi olmalı” görüşüyle dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

BAHÇELİ, VATANDAŞA NE MESAJ VERMEK İSTİYOR?

Bahçeli’nin İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun attığı urganı istediğini de hatırlatan Koru, “Çalışma odasındaki diğer siyasi mesaj içeren malzemeler yanına yerleştirmesi de ayrıca anlamlı. Ülkeyi ve insanlarını bir şeylere hazırlamak isteyen ancak böyle davranır… MHP lideri tam da öyle davranıyor” diye yazdı.

Devlet Bahçeli​​​

“NEREDE, NE ZAMAN VE NE DEĞİŞECEK?”

Bahçeli’nin daha net konuşması gerektiğini vurgulayan Fehmi Koru, şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra, 28 Mayıs 2023’te, yaptığı konuşmanın en sonunda söylediği şu cümle sözgelimi: “Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez.” “Nerede, ne zaman ve ne değişecek?” soruları o cümle sarf edildiğinde anlamsız kaçıyordu, oysa o günden bu güne, ülkede, çevremizde ve dünyada yaşanan hızlı değişiklikler iyice görülür hale geldi. Bahçeli, değişimin merkez ülkelerinden biri olacağı belli Türkiye’de, değişimin sınırlarını belirlemede rehberlik görevini üstlenmiş gibi sanki… Ya da tartıştırmayı seviyor MHP lideri…”