Devlet Bahçeli-DEM görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İşte iktidara sunulan 3 talep…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı açıklamalar, iç siyasette önemli bir gündem oluşturdu. Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’a seslenerek, “'Çıksın DEM Parti grubunda konuşsun, PKK'yı lağvettiğini açıklasın, bunun karşılığında da umut hakkından yararlansın” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Bahçeli’nin yeni bir siyasi süreci başlatabileceği yönünde değerlendirilirken, MHP lideri sözlerinin arkasında durduğunu belirtti ve tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti’den Bahçeli’ye destek mesajları geldi.

Sonraki süreçte, DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşme sonrası DEM Parti, yazılı bir açıklama yaparak şu mesajları paylaştı:

Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi, tüm halklar için kader belirleyici bir önem taşıyor. Türkiye’deki siyasi çevrelerin dar hesaplardan uzak durarak yapıcı ve pozitif katkılar sunması elzemdir. TBMM, bu katkılar için en önemli zemin olacaktır. Gazze ve Suriye’deki olaylar, dış müdahalelerle derinleşen sorunların çözümsüzlüğünü gözler önüne sermiştir. Bu ciddiyetle çalışılması gerektiği vurgulandı. Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiği yeni paradigmaya pozitif katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

DEM PARTİ'NİN 3 TALEBİ

Son olarak DEM Parti'nin MHP ile olan görüşmesinde yeni iddialar ortaya atıldı. İşte Dem'in iktidar tarafından talep ettiği iddia edilen 3 istek...

AF TALEBİ

Rudaw'ın haberine göre, İmralı ziyareti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘bilgilendirme’ yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, genel af konusunda Meclis’te düzenleme yapılmasını talep etti.

KAYYYUM MESELESİ

Önder ve Buldan, MHP’nin kayyum atamalarının İçişleri Bakanlığı kararlarına değil kesinleşmiş yargı kararlarına bağlanmasını istedi.

TERÖR YASASI DEĞİŞSİN

DEM Parti, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapılması talebini de Bahçeli’ye iletti