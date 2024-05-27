Devlet Bahçeli gazetecileri hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sırasında, partisi hakkındaki iddialara ve değerlendirmelere yanıt veren Bahçeli, muhalif TV kanallarını ve gazetecileri eleştirdi.

Özellikle Halk TV, Sözcü ve Now TV'yi hedef alan Bahçeli, "Halk Televizyonu, Sözcü, Now başta olmak üzere haksız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemelerde dinlenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN ÜSTÜNDEN GELECEĞİZ"

Now TV, Halk ve Sözcü'yü hedef alan Bahçeli, bu kanallar başta olmak üzere haksız ithamda bulunan herkesin mahkemeler tarafından dinlenmelerini isteyeceklerini belirtti. Müracaat başvurusunda bulunacaklarını açıklayan Bahçeli, "Bu hususta müraacatımızı yapacağımızı ilan ediyorum. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz" dedi.

Açıklamasında hain saldırılara cesaretle direndiklerini söyleyen Bahçeli, "Ülkücü olmanın zor olduğunu, ülkücü kalmanın ise çok daha zor olduğu dönemde ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyununu bozuyoruz" diye konuştu.

"KESİN BİR HESAPLAŞMA İÇİN HAZIRIZ"

Bahçeli, ülkücülüğün zorluklarına dikkat çekerken, partinin kararlılığını ve direncini dile getirdi.

"Hain saldırılara cesaretle direniyoruz" diyen MHP lider, "Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalmanın daha zor olduğu dönemde ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyununu bozuyoruz, içimizi karıştırmaya çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasında, partisine ve ülkücü harekete yönelik tehditlerin farkında olduklarını ve bunları dikkatle izlediklerini belirtti. Ayrıca, ülkücü harekete zarar vermeye çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşma için hazır olduğumuzu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

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"AJANLARA TAŞERONLUK YAPANLARI PARAMPARÇA ETMEK NİMET BORCUMUZ"

Halk, Sözcü, Now TV'yi hedef alan Bahçeli, haksız ithamlarda bulunan herkesin mahkemece dinlenmesini talep ettiklerini bildirerek konuyla ilgili müraacatta bulunacaklarını ilan etti.

"Varsa ellerinde bilgi belgeleri adli makamlara sunmalarını ilan ediyorum" ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli, "Müfterilerle helalleşmeyeceğiz ve bunların üstünden geleceğiz" dedi.

"Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır" diyen Bahçeli, "Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlara taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur" diyerek kararlılıklarını vurguladı.

"MHP'yi yolundan ve davasından alıkoyacak hiçbir güç yok" diyen Bahçeli, "Hiçbir karanlık emel davamızı bozamayacak" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikasta uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından, bazı MHP'li isimler soruşturma dosyasına dahil olmuş, ancak MHP suikastle herhangi bir bağlantısını reddetmişti.

Son olarak, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyon gerçekleştiren polis müdürlerine siyasi iktidara darbe suçlamaları yöneltilmesi, "Sinan Ateş davasında hedef olan MHP, ortağı AKP’ye karşı mı hamle yapıyor?" tartışmasını gündeme getirdi.