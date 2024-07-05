Devlet Bahçeli gemileri yaktı. Milli takımı geri çağırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli gemileri yaktı. Milli takımı geri çağırdı

UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza sonrası Devlet Bahçeli Hollanda maçına çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya maçı bittikten sonra sahada bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma açılmıştı.

TFF’nin konuya ilişkin savunmasını bile okumadan skandal bir karara imza atan UEFA milli yıldızımıza 2 maç ceza verdi.

Skandal karar sonrası bir açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli milli takımın sahaya çıkmadan geri dönmesi gerektiğini belirtti.

"EN UYGUN SEÇENEK"

Bahçeli açıklamasında "UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda'nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye'ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır” dedi.

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