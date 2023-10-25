Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’u makamında kabul etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz ile görüştü

Kılavuz, ziyareti sosyal medyadan duyurdu.

Sosyal medyadan paylaştı

MHP Genel Merkezi’nde çekilen fotoğrafı kişisel hesabından paylaşan Kılavuz, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, elini öpüp hayır dualarını aldık. Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

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Kılavuz, Sinan Ateş’in öldürülmesi olayında şüpheli olarak görülüyor. Kılavuz’un, tetikçi Tolgahan Demirbaş’ı eve aldığı ve polis baskınında yanında olduğu iddia ediliyor. Kılavuz’un dosyası, milletvekili olduğu için parlamenter büroya gönderilmişti. Kılavuz’un vekilliği sona erince dosyanın ana dosyaya ekleneceği belirtiliyor.

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