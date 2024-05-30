Devlet Bahçeli teklif etti Doğu Perinçek heyecanlandı. Türkiye Suriye’de ortak operasyon yapabilir mi

Şahsi Youtube kanalına dün eklediği videosunda ABD'nin Suriye'de kalıcı bir parçalanmayı yönetmek amacıyla kendilerine Suriye Demokratik Güçleri adını veren PKK-PYD unsurlarına yerel seçim yaptıracağı bilgisini Türk kamuoyuyla paylaşan gazeteci Ardan Zentürk, söz konusu yerel seçim ile Suriye'nin kuzeydoğusunda, Irak'ın kuzeyindeki benzer bir peşmerge yönetimi kurulacağını iddia etmişti.

Yayınladığı video sonrasında Türk kamuoyu bu konuda ciddi bir tepkinin gösterildiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Zentürk, özellikle de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait açıklamalarının, bu konuda bir refleksin var olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Zentürk’ün söz konusu ettiği açıklamada Bahçeli “Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleriyle yeni bir oyun kurmaktadır. Ortadoğu'nun çalkantılı ortamından istifade ile Tapka, Afrin, Deyrizor, Rakka, Münbiç, Cezire başta olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusu kapsayan 133 yerel yönetimin belirlenmesi amacıyla 11 Haziran'da sözde bölgesel seçim yapılacaktır. Bu demokrasi ve yasa dışı seçim girişimi demek Suriye'nin bölünmesinde yeni bir etap yeni bir aşama demektir. 11 Haziran'da yapılacağı söylenen sözde seçimlerin senaristi Amerika figüranları teröristlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye yönetimi ile karşılıklı anlayış ve uzlaşma vasatında el ele vererek yani Ankara ile Şam arasında işbirliği köprüsü inşa edilerek terör örgütünün işgal ve istila ettiği alanlar demokratik vasıtalarla, ihata teşebbüsüne katiyen müsaade edilmemelidir” demişti.

Zentürk, Bahçeli’nin bu sözlerini “Yani diyor ki Suriye rejimiyle anlaşalım, müdahale edelim hep beraber. İşte şimdi tabii bunlar kulağa güzel gelen melodiler de olmuyor, olmayacak. Amerika bunun olmayacağını gayet iyi biliyor, Rusya olmayacağını gayet iyi biliyor, İran biliyor, herkes biliyor, Türkiye de biliyor yani bu belirli bir kesimde heyecan uyandırabilir elbette. Mesela Doğu Perinçek de falan ama sonuç itibariyle mümkün değil” diye konuştu.

"KULAĞA HOŞ GELEN BU MELODİLERİ SEVİYORUM"

Böyle bir operasyonun mümkün olmamasının altında Beşar Esed’in Suriye’deki Türk askerini işgalci olarak görmesinin yattığını söyleyen Zentürk, Esed’in Moskova ziyareti sırasında verdiği bir demeci gündemine taşıdı. Esad söz konusu demecinde Suriye’deki Türk askerini işgalci olarak tanımlamış ve ülkesindeki son Türk askeri gitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hiçbir konuda el sıkışmayacağını belirtmişti.

Türkiye ile Suriye’nin anlaşması için Türk askerinin her şeyi bırakıp gitmesi gerektiğini söyleyen Zentürk, Türk askerinin çekildiği yerlere Esed güçlerinin konuşlanacağını belirtti. Türk askerini işgalci olarak gören bir rejimle ortak tatbikat yapamayacağımızı, bunu da en iyi ABD ve Rusya’nın bildiğini savunan Zentürk, “O yüzden iyi niyetli diye bir ifade kullanmak istiyorum, hatalı demek istemiyorum. İyi niyetli bir yaklaşım ama olmayacak” dedi.

Türk ordusunun, Suriye’de ABD ordusu bulunduğu sürece oraya giremeyeceğini iddia eden Zentürk sözlerini “Rusya'nın müttefiki Suriye ile beraber tatbikat yapmayı bırakın, kendi ulusal inisiyatifinde ‘Bir gece ansızın gelebiliriz!’ dediğimiz bir ortamda iki yıldır oraya giremiyoruz. Ha İHA’larla vuruyoruz, SİHA’larla vuruyoruz falan ama giremiyoruz. Çünkü sonuç itibariyle orada, o terörist grubun yanında, 900 Amerikan askeri var ve o Amerika’nın askerlerinden birinin burnu, bizim açtığımız ateşte kanarsa bambaşka bir dünyayla karşılaşırız. O yüzden kulağa hoş gelen bu melodileri seviyorum ama gerçekçi bulmuyorum” diye sonlandırdı.